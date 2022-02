Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Felix Haugg von GBC hat die Cogia AG auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) eine auch akquisitionsbedingt auf 1,7 Mio. Euro gesteigerte Gesamtleistung erzielt und damit den Vorjahreswert nahezu verdreifacht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten sei die Gesamtleistung auch wegen der im September 2021 übernommenen elastic.io so stark gestiegen. Außerdem belaufe sich das EBITDA auf ca. 0,26 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von ca. 21 Prozent entspreche. Somit dürfe der Umsatz laut GBC bei etwa 1,24 Mio. Euro liegen. Damit habe das Unternehmen deutlich über den Prognosen des Analystenteams von 1,05 Mio. Euro beim Umsatz gelegen. Demnach sei die dynamische Wachstumsstrategie mit dem Ziel, weiterhin organisch und anorganisch zu wachsen, bestätigt worden. Die Finanzierung solle über Eigen- und Fremdkapital erfolgen. Eine Neubewertung seitens GBC erfolge mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Das bislang präsentierte Zahlenmaterial zeige, dass das hohe Wachstum bei einer guten EBITDA Marge erreicht werden könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,72 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.02.2022, 12:20 Uhr)



