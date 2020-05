Aktie in diesem Artikel Commerzbank 3,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,9 Euro belassen. Das erste Quartal des Finanzinstituts habe dem der Wettbewerber entsprochen und durch Kreditkosten negativ beeinflusste, aber dennoch widerstandsfähige Resultate offengelegt, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Ausblick auf 2020 entspreche der derzeitigen Konsenserwartung./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.