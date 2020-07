Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Commerzbank von 3,90 auf 4,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine erfolgreiche Restrukturierung würde einen fairen Kurs von 6,40 Euro rechtfertigen, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Weg dahin sei aber für das Bankhaus nicht leicht, denn noch fehlten ein neuer Chef und der finalisierte Strategieplan./tih/ag