NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wichtigstes Ergebnis der vom Aufsichtsrat abgesegneten Strategie 2024 sei die unterzeichnete Vereinbarung mit den Gewerkschaften, schrieb Analystin Martina Matouskova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl