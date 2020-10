Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 5,60 auf 7,20 Euro angehoben, die Einstufung aber ungeachtet des davon ausgehenden Kurspotenzials auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Konsolidierungsbedarf in der europäischen Bankenbranche. In der Commerzbank sieht er einen Kandidaten für eine mögliche Übernahme, weshalb er einen Bonus in sein Modell einbezog./tih/gl