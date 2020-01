Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,13 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Er habe sein Modell unter anderem an Restrukturierungskosten und gesunkene Gewinnerwartungen angepasst, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig werden die Erträge der Bank aus Sicht des Experten nicht über den Eigenkapitalkosten liegen./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2020 / 19:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 12:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.