NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 4,30 auf 4,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Erträge der Bank. Diese profitiere von den Langfristtendern (TLTRO) der Europäischen Zentralbank. Außerdem rechnet der Experte mit etwas niedrigeren Kosten in diesem Jahr./bek/tih