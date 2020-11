Aktie in diesem Artikel Commerzbank 3,98 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Commerzbank-Aktie nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Bank habe die Erwartungen übertroffen, was an seiner langfristigen Einschätzung aber nichts ändere, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum nächsten Kurstreiber könnte eine mögliche Überarbeitung der Unternehmensstrategie durch das neue Management werden./gl/mis