Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,02 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen

Commerzbank 4,02 EUR -0,05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse an. Er wartet gespannt auf die Strategiesignale des neuen Konzernchefs, die wohl im ersten Quartal kommen dürften./ag/tih