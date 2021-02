Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,13 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Commerzbank-Aktie nach endgültigen Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Ertragsausblick auf 2021 sei schwächer als erwartet, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von der am Nachmittag beginnenden Kapitalmarktveranstaltung erwartet er weitere Details zur neuen Unternehmensstrategie./gl/tih