Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,92 EUR

2,08% Charts

News

Analysen

Commerzbank 4,92 EUR 2,08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 5 auf 5,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für das Frankfurter Bankhaus an - jetzt mit quartalsbezogenen Erwartungen für 2021 und unter Berücksichtigung der im ersten Quartal angefallenen Restrukturierungskosten. Das Kursziel macht er fortan an seinen Prognosen für 2022 fest./tih/he