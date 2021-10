Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,38 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie der Bank im laufenden Jahr um fast die Hälfte. Er begründete dies unter anderem mit niedrigeren Annahmen für die Vorsorge für Kreditverluste in diesem und im kommenden Jahr./bek/he