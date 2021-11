Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,71 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht eine starke operative Entwicklung. Der Marktkonsens liege für das Gesamtjahr noch klar im Minus, während die Bank nun mit schwarzen Zahlen rechne./ag/ck