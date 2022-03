Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Er begrüße die für das Jahr 2024 ausgegebenen Ziele, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Diese überraschten positiv, seien übersichtlich dargelegt worden und böten Details zu den wichtigsten Geschäftsfeldern. Mit Blick auf die angestrebten Kapitalausschüttungen aber gebe es bislang nur Klarheit bezüglich der Dividende für dieses Jahr./la/mis