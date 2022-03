Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,64 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank nach dem Kapitalmarkttag von 7,40 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der unerwartet starken Ertragsentwicklung der Bank im vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2022 und 2023 um durchschnittlich 15 Prozent erhöht, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he