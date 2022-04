Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Das Geldhaus habe starke Eckdaten mit einem soliden Ertragswachstum präsentiert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he