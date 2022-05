Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,09 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die starken Resultate des Geldhauses entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh