NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 8,20 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach "starken Quartalszahlen" aktualisierte Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Finanzinstitut. Wegen höherer Erträge revidierte er seine Vorsteuerschätzung für 2022 nach oben und hob sie auch für die Jahre 2023 und 2024 an./ck/he