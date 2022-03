Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,67 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 8,30 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor zwei Wochen noch habe es gut ausgesehen mit der Aussicht auf höhere Zinsen und einer anziehenden deutschen Wirtschaft, mittlerweile überwögen aber die Risiken für den Finanzkonzern, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/gl