MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe wie schon gedacht sein Erwartungen für das Gesamtjahr angehoben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Es sei aber nicht genug gewesen, um an der bestehenden Einstufung zu rütteln./mf/mis