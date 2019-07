MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Sell" mit einem Kursziel von 53,00 Euro belassen. Der jüngste Kursanstieg dürfte vornehmlich auf Spekulationen zurückzuführen sein, wonach der Softwarehersteller bei seinem Übernahmeversuch von Agfa Gevaert erfolgreich war, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gesichert sei das bislang aber ebensowenig, wie schnell im Erfolgsfall Kostensynergien realisiert werden könnten./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 11:05 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



