Baader Bank

CompuGroup Medical SECo Buy

14:01 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Knut Woller bekräftigte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht seine Kaufempfehlung. Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter liege mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 07:41 / CET

