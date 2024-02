Baader Bank

CompuGroup Medical SECo Buy

14:51 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 76 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insbesondere die Profitabilität des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters im vergangenen Quartal habe enttäuscht, begründete Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine gesenkten Margenerwartungen. Im historischen Vergleich sei die Aktie aktuell aber günstig bewertet. Zudem hält Woller an seinen Wachstumsprognosen fest./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 08:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

