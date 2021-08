NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere der Compugroup bei einem Kursziel von 89 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Analyst Alexander Thiel schätzt an dem auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieter die starke Marktposition sowie das erhebliche Wachstumspotenzial durch die weitere Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag