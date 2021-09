NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Compugroup anlässlich erhöhter mittelfristiger Profitabilitätsziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die von dem auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Software-Anbieter erstmals genannten operativen Gewinnmargen (Ebitda) für den Zeitraum bis 2025 seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/bek