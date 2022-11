NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung Ende Oktober hätten die Zahlen des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters keine Überraschungen mehr enthalten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ck