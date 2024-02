Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CompuGroup Medical SECo Buy

08:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den vorläufigen Jahreszahlen und dem Ausblick des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters habe er seine Ergebnisprognosen gesenkt, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu sollten außerordentliche Aufwendungen den Cashflow belasten. Der Bewertungsabschlag der Aktie zur Branche habe sich ausgeweitet. Allerdings rechne er in den kommenden Wochen mit einer Reihe von Veranstaltungen, auf denen sich das Management zu den von den Anlegern vermissten Details über Anpassungen, Umstrukturierungsmaßnahmen und mittelfristige Gewinnziele äußern sollte. Damit könnte das Unternehmen Vertrauen zurückgewinnen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

