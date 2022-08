HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die erhöhten Jahresziele des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareunternehmens an./ag/ajx