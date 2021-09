MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Reduce" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das neue Margenziel für 2023 liege leicht über dem Konsens und seinen Erwartungen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte bleibt aber skeptisch, was das Ausmaß der Profitabilitätssteigerungen angeht, die der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter anpeilt./ag/tih