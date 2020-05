NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 78 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien im aktuellen Umfeld solide gewesen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe noch vieles zu verbessern, aber das Management habe diesbezüglich in der Telefonkonferenz einen guten Eindruck hinterlassen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 06:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 06:38 / ET



