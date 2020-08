NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer habe erneut den vorsichtigen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 betont, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal des Autozulieferers und Reifenherstellers dürften sich die Konsensschätzungen nur wenig ändern./edh/tav