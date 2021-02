NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental angesichts einer drohenden Nullrunde bei der Dividende auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Entscheidung sei vermutlich auch von den Umstrukturierungen mit beschlossenen Werksschließungen getrieben, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er vermutet darin ein Zugeständnis wegen der damit verbundenen Entlassungen. Finanzielle Engpässe dürften dagegen keine Rolle gespielt haben, glaubt der Experte./tih/he