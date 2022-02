NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Eine Debatte über den Wert der einzelnen Unternehmensteile wäre positiv für den Aktienkurs, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn dieser werde bisher vom schwachen Autozuliefergeschäft dominiert, während die starken Resultate im Reifengeschäft und von ContiTech ignoriert würden. Gommel verwies auf die vom "Manager-Magazin" kolportierten Gedankenspiele des Konzerns über eine Aufspaltung in vier eigenständige Teilbereiche./gl/jha/