NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 105 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die 2022er Jahresziele europäischer Autozulieferer schienen in den meisten Fällen sicher zu sein, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf 2023 blicke er hinsichtlich der Pkw-Produktion aber vorsichtiger als das Forschungsinstitut IHS, das seine Prognosen in der Regel im Jahresverlauf mehrfach anpasse. Der Experte geht davon aus, dass die höhere Bewertung der Zulieferer-Aktien relativ zu denen der Fahrzeughersteller in naher Zukunft sinken wird./edh/mis