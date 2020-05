HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Die Fazits für viele Unternehmen wiederholen sich: Während die Q1-Zahlen infolge der Corona-Pandemie bereits massiv eingebrochen sind, erwarten wir für das zweite Quartal noch schlechtere Werte, die sogar in den roten Bereich rutschen könnten", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einem Anlagehorizont von einem Jahr bleibt er allerdings bei seiner neutralen Einstufung./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 10:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 10:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.