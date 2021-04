HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach Eckdaten zum ersten Quartal von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen sollte Conti in diesem Jahr in den schwarzen Bereich zurückkehren. Für das laufende Jahr erwartet der Experte für den weltweiten Automobilmarkt wegen der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Pandemie ein Wachstum zwischen 8 und 15 Prozent./la/he