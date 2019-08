NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach einem Treffen mit dem Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Vorstand des Reifenherstellers und Autozulieferers scheine die Kosten stärker angehen und das Produktportfolio überprüfen zu wollen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management werde bei neuen Aufträgen wohl stärker als bisher auf die Preise schauen. Überkapazitäten im Reifengeschäft dürften aber weiter die Profitabilität belasten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 08:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 08:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.