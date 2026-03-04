Continental Aktie
Marktkap. 13,45 Mrd. EUR
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Continental Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 74 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des zukünftig reinen Reifenherstellers sei mau, biete damit aber den benötigten Puffer im aktuell unsicheren Umfeld, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Die Abspaltung von ContiTech sieht er im Plan./rob/ag/tih
Continental Hold
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
65,70 €
Abst. Kursziel*:
5,02%
Rating vorher:
Hold
Kurs aktuell:
65,52 €
Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
KGV*:
-
Ø Kursziel:
73,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
