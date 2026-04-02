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Marktkap. 12,55 Mrd. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Continental Hold

08:16 Uhr
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
62,70 EUR -0,02 EUR -0,03%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Hold

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,56 €		 Abst. Kursziel*:
10,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,05%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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