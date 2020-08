Aktie in diesem Artikel Continental AG 84,44 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal von 89 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Unter anderem wegen hoher Investitionsausgaben und des begrenzten Kostensenkungspotenzials sei sie weiterhin vorsichtig mit Blick auf kurzfristige Steigerungen des operativen Ergebnisses (Ebit), schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Verma reduzierte ihre Ebit-Prognosen für den Automobilzulieferer bis 2024./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.