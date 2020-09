NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie nun mit einer höheren Profitabilität des Unternehmens in diesem und dem kommenden Jahr. Bei dem Automobilzulieferer erholten sich die Gewinne früher als gedacht, was den Liquiditätszufluss (Free Cashflow) stütze. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Ende des Jahres gerichtet./la/edh