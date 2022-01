NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Technologiemesse CES in Las Vegas mit zahlreichen Produktneuheiten der Hannoveraner./ajx/edh