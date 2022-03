NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 110 auf 103 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe eine vorsichtige, aber pragmatische Planung für das laufende Jahr vorgelegt, welche die geopolitischen Faktoren und das inflationäre Kostenumfeld unterstreiche, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des Gegenwinds von der Kostenseite senkte er seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2022 und 2023./gl/mis