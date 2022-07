NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das zweite Quartal sei wohl geprägt von einem relativ schwachen Automobilzuliefergeschäft, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei dürften sich steigende Rohstoffpreise, höhere Logistikkosten und das schwierige Umfeld in Zeiten der Halbleiterknappheit bemerkbar gemacht haben./tih/bek