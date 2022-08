NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach den Zahlen des Autozulieferers für das erste Halbjahr habe er seine Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) angepasst, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Kursziel und Einstufung habe dies unterdessen keinen Einfluss./mf/gl