Continental Aktie
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Marktkap. 13,54 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt hätten ein höherer Absatz von Ultrahochleistungsreifen, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Auswirkungen von Zöllen sowie erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen wie Vertriebs-, Preis- und Kostenstrategien als Reaktion auf höhere Rohstoffpreise zur positiven Entwicklung beigetragen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,74 €
|Abst. Kursziel*:
10,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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