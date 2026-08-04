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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

12:21 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
70,18 EUR 3,46 EUR 5,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt hätten ein höherer Absatz von Ultrahochleistungsreifen, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Auswirkungen von Zöllen sowie erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen wie Vertriebs-, Preis- und Kostenstrategien als Reaktion auf höhere Rohstoffpreise zur positiven Entwicklung beigetragen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,74 €		 Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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