NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das erste Quartal des Autozulieferers und Reifenherstellers sei solide verlaufen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag