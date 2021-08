NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Analyst Jose Asumendi attestierte dem Reifenkonzern und Autozulieferer am Donnerstag in einer ersten Reaktion ein starkes zweites Quartal. Die globale Autoproduktion im zweiten Halbjahr bleibe aber ungewiss und die Schwäche könnte das Reifengeschäft überschatten./ag/bek