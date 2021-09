NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor der in Kürze anstehenden Abspaltung der Powertrain-Sparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der IAA habe Conti-Chef Nikolai Setzer die ansteigende Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen betont, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Einschätzung Asumendis sieht sich Continental aber auch vor Lieferkettenproblemen durch die Unterbrechungen an Halbleiter-Standorten in Malaysia./ajx/ag