Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental auf "Sell" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Ausschlaggebend für das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis im dritten Quartal sei einzig die Reifensparte gewesen, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Entwicklung der Hannoveraner ermutigend, jedoch dürften Investoren eher den Fokus auf Margenverbesserungen in der Auto-Sparte legen./ajx/mis

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

